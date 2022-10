Si tratterebbe di un affiliato al clan De Luca Bossa

Il 22enne Alessio Bossis è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco a Volla dentro al negozio ‘In Piazza’ di via Monteoliveto 41. Sono in corso indagini dei carabinieri intervenuti sul posto con il Nucleo investigativo di Torre Annunziata. La vittima era sottoposta a misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora in quanto ritenuto vicino al clan De Luca Bossa – Minichini di Ponticelli. L’omicidio è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale ‘In Piazza’ e sono stati sparati almeno 7 colpi.

La vittima dell’omicidio, Alessio Bossis, è nata il 19 febbraio del 2000, ed è nota alle forze dell’ordine per la sua affiliazione al clan camorristico De Luca Bossa.

