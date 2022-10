L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e violenza sessuale

Una giovane poliziotta è stata aggredita da un uomo che dopo averla colpita con un sasso ha tentato di strangolarla e violentarla. È successo nella notte del 19 ottobre al varco Pisacane del Porto di Napoli, dove l’agente, terminato il turno, stava andando a recuperare la propria auto. La polizia in pochi minuti ha individuato e bloccato l’aggressore in via Duomo. Un bengalese di 23 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, arrestato per tentato omicidio e violenza sessuale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata