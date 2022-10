La donn, 55 anni, è stata portata d'urgenza in ospedale

Alle 10,03 i vigili del fuoco hanno inviato ad Anzio, via dei Faggi 98, diverse squadre per un’esplosione avvenuta all’interno di una villetta, probabilmente causata da fuga di gas. Durante le operazioni di soccorso il personale dei vigili del fuoco ha individuato ed estratto da sotto le macerie una donna, circa 55 anni ancora in vita, che riportava ustioni su diverse parti del corpo.

