Anton Haas, svizzero, era in vacanza in Italia e mentre stava partecipando a un'escursione si sarebbe allontanato dal gruppo

Un turista svizzero è morto precipitando in un dirupo durante una vacanza a Sorrento, in provincia di Napoli. Il corpo di Anton Haas è stato recuperato lunedì pomeriggio (17 ottobre) dai carabinieri e dal soccorso alpino di Napoli nella località di Borra, lungo il percorso turistico ‘Sentiero delle Sirenuse’. L’uomo era in vacanza con altre persone e mentre stava partecipando a un’escursione guidata si sarebbe allontanato dal gruppo. La salma è stata trasferita nell’obitorio di Castellammare a disposizione della magistratura mentre continuano le indagini da parte dei carabinieri.

