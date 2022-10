Rita Calore, foto dall'archivio LaPresse, 2019

Lo scrive su Facebook l'avvocato Fabio Anselmo

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Lo scrive su Facebook l’avvocato Fabio Anselmo, legale che ha seguito la famiglia Cucchi nei processi per la morte del giovane.

