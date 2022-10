Sono persone con disabilità cognitive, sindrome di down e persone fragili

Si sono rimboccati le maniche, hanno indossato le loro divise, i cappelli da chef, il sorriso migliore: sono tornati i ragazzi de La Locanda dei Girasoli, a Roma, con un catering per 80 persone. “Avremmo tutti voluto aspettare la riapertura di via Taranto 57, ma i ragazzi volevano tornare al lavoro”, spiega a LaPresse Stefania Scarduzio, che si occupa delle relazioni esterne della Locanda. Nata nel ’99, la locanda è il ristorante dove lavorano ragazzi con disabilità cognitive, con sindrome di down e persone fragili.

“Erano stanchi di rimanere fermi – dice – Per loro che sono metodici, hanno le loro abitudini, non poter lavorare diventava un problema. Certo, ogni tanto ci sono state delle iniziative, ma non c’era quella continuità a cui si erano abituati”. Ora alla Locanda si sta valutando se, nell’attesa che la sede di Via Taranto 57 sia pronta, di lavorare attraverso i catering. Nel luglio scorso, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha consegnato i ragazzi le chiavi della struttura, dove si sta lavorando per adattare i locali di una ex sede abusiva di Forza Nuova, alla nuova attività.

“Ci sono ragazzi che lavorano con noi da oltre dieci anni – afferma Scarduzio – Le persone vengono da noi certamente per mangiare bene, ma anche per l’etica dell’impresa, per le opportunità lavorative offerte a persone con disabilità cognitive, con sindrome di down, a fragili”.

“Oggi hanno lavorato tantissimo, c’era qualcuno che era teso, perché provvedere a un catering è diverso dal trovarsi nel proprio ristorante – sottolinea – ma alla fine, è andato tutto bene, i nostri ragazzi sono stati molto soddisfatti di quello che hanno fatto e ne hanno tutte le ragioni”, ha consegnato i ragazzi le chiavi della struttura, dove si sta lavorando per adattare i locali di una ex sede abusiva di Forza Nuova, alla nuova attività.

