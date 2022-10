Evacuate 36 famiglie nel quartiere Vomero

A Napoli 36 famiglie hanno dovuto lasciare i propri appartamenti, al civico 18 di via Orsi, nel quartiere Vomero, a causa di un pericolo crollo. Due dei pilastri che sorreggono il palazzo pare si siano piegati, a quanto si apprende dai primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale. “Non abbiamo dove stare. Abbiamo trascorso la notte da nostro figlio ma non possiamo certo invadergli la casa” ha affermato un inquilino del palazzo ai microfoni di LaPresse. “Sono stata avvisata dall’ospite del mio B&B” ha dichiarato una signora proprietaria di un appartamento nel palazzo “Fortunatamente i miei amici sono stati subito disponibili e si sono offerti per darmi ospitalit√†”.

