L’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Starà nella sua abitazione ma farà volontariato nella struttura del Piccolo Cottoloengo Don Orione di Milano. L’ex governatore ha già scontato in carcere oltre 5 anni per una condanna inflitta per corruzione nel processo Maugeri e si trova ai domiciliari dal 2019.

