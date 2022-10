La Regione Liguria fa sapere che la circolazione dei treni è ripresa alle ore 8:06

La Regione Liguria fa sapere che alle ore 8:06 è stato riattivato il binario pari fra Taggia e Ventimiglia compresa la fermata di Sanremo. La circolazione dei treni era stata bloccata in seguito alla morte dell’operaio rimasto coinvolto in un’incidente avvenuto, nella notte del 10 ottobre, in un cantiere della Rete Ferroviaria Italia durante la manutenzione della linea tra Taggia e Ventimiglia.

È stata attivata anche la circolazione alternata nella stessa tratta con possibili ritardi fino a 30 minuti.

