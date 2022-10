La protesta è durata fino a quando i manifestanti hanno ricevuto la convocazione in prefettura

(LaPresse) – Sono tornati in strada gli operai della Whirlpool di Napoli: lasciata la fabbrica a est della città, in corteo, gli operai hanno percorso in corteo via Argine fino a raggiungere lo svincolo dell’autostrada bloccando il traffico. La protesta è durata fino a quando i manifestanti hanno ricevuto la convocazione in prefettura. “Abbiamo ricevuto la comunicazione che ci sarà una nuova convocazione in prefettura per discutere del nostro futuro lavorativo”, dicono gli operai. “Ora facciamo ritorno in fabbrica per decidere cosa fare”.

