Emesse 13 misure cautelari nel comune dell'hinterland napoletano

I carabinieri di San Vitaliano (Napoli) hanno eseguito 13 misure cautelari, nei confronti di indagati per i reati di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico, commessi a Scisciano, tra il settembre 2020 e il marzo 2021. Al centro dell’inchiesta un funzionario comunale che percepiva denaro e, almeno in un caso, anche favori sessuali per pilotare alcuni appalti.

