Il presidente della comunità cristiana: "I veri pacifisti dovrebbero andare sotto l'ambasciata russa"

Torna in piazza la comunità ucraina a Roma e lo fa con un messaggio diretto ed inequivocabile: “Non può esserci pace finché la Russia occupa territori ucraini. Sarebbe un precedente pericoloso”. A guidarli sempre Oles Horodetskyy, Presidente della comunità cristiana ucraina a Roma che questa volta si si rivolge direttamente a quanti, in Italia, chiedono oggi lo stop alle armi: “Tutti noi vogliamo la pace ma i veri pacifisti oggi dovrebbero andare sotto l’ambasciata russa. Non può esserci pace ai nostri danni“.

