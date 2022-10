Le ragazze, da poco giunte a Roma per una vacanza, erano intervenute per prestare soccorso ad alcune persone dopo un altro incidente

È al vaglio degli inquirenti la posizione di un uomo, identificato dalla polizia stradale di Roma e ritenuto responsabile di aver investito e ucciso due ragazze, turiste del Belgio, nella notte tra sabato e domenica scorse.

Le due ragazze, entrambe 25enni, sono state travolte sulla bretella della A24, in direzione Roma, all’altezza di Tor Cervara. Le ragazze, da poco giunte a Roma per una vacanza, erano intervenute per prestare soccorso ad alcune persone dopo un altro incidente, avvenuto sullo stesso tratto. Scese dall’auto Ncc sulla quale viaggiavano, sono state travolte da un’auto pirata che, dopo l’impatto con le due 25enni, non si è fermato a prestare soccorso, ma si è dato alla fuga.

