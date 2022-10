Il sindaco del comune alle porte di Napoli: "Abbandonati da troppi anni"

Sono centinaia gli studenti scesi in piazza a Melito, per chiedere più sicurezza, maggiori controlli e rispetto della legalità. Alla manifestazione ‘Melito Sicura’, indetta da Luciano Mottola, primo cittadino del Comune alle porte di Napoli, hanno partecipato numerosi sindaci delle zone limitrofe, il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, e le associazioni cittadine. I manifestanti hanno sfilato per le strade di Melito in un corteo che è partito dal Municipio per arrivare alla scuola ‘Marino Guarano’ dove si è consumato l’omicidio del professor Marcello Toscano.

