L'uomo avrebbe sbattuto violentemente la testa

Sarebbe caduto e morto sul colpo un 59enne che ha perso la vita questa mattina in via Addolorata a Portici (Napoli) mentre svolgeva lavori di edilizia in un’abitazione privata. L’uomo avrebbe sbattuto violentemente la testa, secondo la prima ricostruzione, e a intervenire subito sul posto per le indagini che dovranno chiarire la dinamica sono stati i carabinieri della stazione di Portici e i militari della sezione operativa di Torre del Greco.

