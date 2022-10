Foto dall'archivio

Lo rende noto il gruppo 'Nessuno tocchi Ippocrate'

Auto in sosta vietata nel centro storico di Napoli e l’ambulanza resta bloccata, non riuscendo a portare in tempo la paziente in ospedale. La denuncia è dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, che posta una foto sulla sua pagina Facebook. “Ci è scappato il morto! Stamattina a salita Pontecorvo a Napoli – si legge – per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna è morta! le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori. l’equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare! complimenti!!!!! Che venga considerato anche questo omicidio stradale!”.

