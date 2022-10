L'incendio ha provocato una grossa nube di fumo nero

(LaPresse) Spento dai vigili del fuoco l’incendio in via Marsala, che aveva destato allarme per la grande nube di fumo prodotta sopra il centro di Roma. Coinvolti 11 motocicli, annerita ma senza ulteriori danni la facciata dell’edificio adiacente, nessun problema per la vicina Stazione Termini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata