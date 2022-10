Alcune persone hanno aggredito verbalmente i manifestanti

(LaPresse) Un gruppo di quattro attivisti del gruppo ambientalista ‘Ultima Generazione’ hanno bloccato il traffico stamattina lungo Via Palmanova, in direzione della tangenziale Est di Milano. I 4 attivisti si sono seduti con alcuni cartelli in mezzo alla strada, creando una lunga coda. Diversi gli automobilisti che sono scesi dalle vetture per chiedere di spostarsi, anche con insulti. La situazione è stata sbloccata dall’arrivo della polizia che ha permesso il passaggio di un’ambulanza.

