Un uomo si è barricato in casa con il figlio di 4 anni a Roncadelle (Brescia) questa mattina. Sul posto i carabinieri: dopo diverse ore l’uomo ha aperto la porta. Secondo quanto si apprende, il bambino sta bene. Sono andate avanti per ore le trattative con il padre separato che avrebbe aggredito l’assistente sociale rifiutandosi di lasciare il bambino al termine di un incontro protetto a Rodengo Siano. L’uomo è poi fuggito nell’abitazione di Roncadelle dove si è barricato all’interno con il piccolo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

