“Il primo vertiporto in Italia, probabilmente, sarà a stazione Termini”. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Adr, Claudio De Vincenti durante la presentazione alla stampa del primo “volocity”, un taxi volante “che rivoluzionerà il trasporto urbano” e che per ora vede come percorso, l’aeroporto dell’Urbe fino a stazione Termini. Alla presentazione erano presenti anche l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, Giampiero Massolo,Presidente Atlantia e Pierluigi Di Palma Presidente ENAC.

