Il cugino: "Che non si perda la memoria della sua dedizione alla scuola"

(LaPresse) Nella chiesa di San Nunzio Sulprizio di Mugnano in provincia di Napoli si sono svolti i funerali di Marcello Toscano, il professore ucciso nel cortile dell’Istituto Marino Guarano di Melito dove insegnava. “Istituiremo una borsa di studio contro la violenza e il bullismo per ricordare la figura di Marcello che ha dedicato 35 anni all’insegnamento, affinché non si perda la memoria della sua dedizione alla scuola”, ha dichiarato Marcello Curzio, cugino della vittima prima della funzione religiosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata