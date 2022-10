La sindaca di Casarile Silvana Cantorno: "Nessuna segnalazione ai servizi sociali"

Presa a schiaffi e pugni. Ridotta in fin di vita. La vittima è una bambina di soli nove mesi e il carnefice è il compagno della madre, di 28 anni. “La famiglia non la conoscevamo, si tratta di un nucleo che non ha mai dato problemi né al Comune e ai servizi sociali né alle forze dell’ordine“, racconta a LaPresse Silvana Cantoro, sindaca di Casarile, comune della città metropolitana di Milano, al confine con la provincia di Pavia dove è successo il fatto.

La piccola adesso si trova in coma farmacologico ma non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stazionarie. L’uomo, che ha confessato di aver picchiato la bambina, invece, è indagato per tentato omicidio e al momento è in stato di fermo. Il condominio di via Colombo dove si sono svolti i drammatici fatti “è in una zona centrale, non periferica come altre a ridosso di aree industriali, un contesto in cui non mi sarei mai aspettata potesse capitare qualcosa di simile”, aggiunge con sgomento la sindaca di Casarile che continua a a mostrare vicinanza alla famiglia della vittima per una “situazione silente non nota alla comunità”.

Il tentato omicidio

Frattura al cranio, emorragia celebrale, frattura dell’omero e del radio. L’uomo 28enne ha inferto seri danni alla bambina, ritrovata in casa dalla nonna con visibili segni di violenza sul volto e sul corpo. La donna era accorsa in casa su richiesta della figlia e madre della bambina che non riusciva a contattare il compagno al telefono. La donna dopo aver trovato la piccola coperta di lividi ha subito chiamato il 118 che l’ha trasportata d’urgenza nell’ospedale pediatrico di Bergamo, dov’è ancora ricoverata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata