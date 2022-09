Il provvedimento del Dap, spiega il difensore di Battisti, l'avvocato Davide Steccanella, "ha posto rimedio dopo 2 anni ad una errata classificazione della pericolosità del detenuto

Il regime carcerario di Cesare Battisti è stato declassificato da alta sicurezza a comune. Il provvedimento del Dap, spiega il difensore di Battisti, l’avvocato Davide Steccanella, “ha posto rimedio dopo 2 anni ad una errata classificazione della pericolosità del detenuto. Battisti era stato considerato pericoloso in quanto condannato per terrorismo, ma non è più attuale dato che l’ultimo reato commesso da Battisti risale al 1979. Questa classificazione era applicabile quando il reato di terrorismo di matrice politica, che ora non c’è più. Battisti – ha concluso il legale – cosa mai potrebbe fare, tornare a fare la lotta armata da solo a 40 anni di distanza? Era solo un errore di classificazione e chi vuole fare delle polemiche, lo fa in modo strumentale “. Il provvedimento, sollecitato da tempo dalla difesa di Battisti, è stato notificato nei giorni scorsi all’ex leader dei Pac, detenuto da giugno 2021 nel carcere di Ferrara e ora potrebbe essere trasferito a Parma

