Al suo arrivo non ha rilasciato nessuna dichiarazione, Parvin Tadjik sarà sentita in Aula

È arrivata intorno alle 11.30, al tribunale di Tempio Pausania, Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, che sarà sentita in qualità di testimone nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputato proprio il figlio insieme a tre amici. Tadjik non ha rilasciato nessuna dichiarazione ed è entrata subito in tribunale dall’ingresso principale

