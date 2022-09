A Cantiano auto travolte e persone con l'acqua alla vita

Immagini che fanno paura quelle che i cittadini hanno registrato nelle Marche nella serata di giovedì 16 settembre. In poche ore sono caduti tra i 300 e i 400 mm un quantitativo che su quelle zone è mediamente atteso in 6 mesi. Il piccolo paese di Cantiano è stato sommerso da fiumi di fango per l’esondazione di due corsi d’acqua. La devastazione dell’alluvione nei video pubblicati sui social network.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata