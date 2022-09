Il clan Sinti scoperto durante gare clandestine di cavalli

La polizia di Frosinone ha sgominato un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e usura: 11 le persone arrestate, che si trovano in carcere, di cui cinque donne della famiglia, 2agli arresti domiciliari e 4 obblighi di dimora. Le misure cautelari sono eseguite nei confronti di alcuni soggetti riconducibili ad una famiglia di etnia Sinti di origine ‘Romanì’, ritenuti responsabili di aver monopolizzato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre all’usura e all’estorsione ai danni di imprenditori. Le indagini erano nate per la scoperta di corse clandestine di cavalli tra le strade cittadine nel periodo del lockdown per Covid.

