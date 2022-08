Una folla si è radunata a Bologna per la fiaccolata in ricordo di Alessandra Matteuzzi, la 57enne uccisa dal suo ex compagno, Giovanni Padovani, la settimana scorsa nel cortile del suo condominio in via dell’Arcoveggio. Tra i presenti anche il sindaco Matteo Lepore. La manifestazione è partita da piazza Liber Paradisus e si è conclusa sotto la casa della donna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata