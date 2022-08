Stando a quanto reso noto dalla Asl, la donna era alla prima gravidanza e alla 40esima settimana

Tragedia all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove una 28enne è morta dopo aver partorito con cesareo una bimba di 2580 grammi. La piccola sta bene ed è seguita dal personale dell’unità operativa di Neonatologia dell’ospedale.

Stando a quanto reso noto dalla Asl, la donna era alla prima gravidanza e alla 40esima settimana. E’ stata ricoverata ieri per “rottura prematura delle membrane e, avendo richiesto di non proseguire con l’induzione al parto, è stata sottoposta a taglio cesareo”, spiegano dall’azienda sanitaria locale.”In seguito all’intervento, le verifiche routinarie post operatorie hanno rivelato una riduzione dell’emoglobina, compatibile con l’intervento chirurgico. Dopo un breve intervallo, è stato programmato un ulteriore controllo che ha evidenziato una anemia severa (emorragia). Il personale sanitario ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, ma la giovane è andata in arresto cardiaco”, fa sapere ancora la Asl. “È stata posta in atto ogni procedura prevista dal protocollo ed è stato eseguito un intervento chirurgico d’emergenza ma, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare”, sottolinea l’azienda sanitaria che, assieme al primario e il reparto esprimono “il proprio cordoglio per la perdita di questa giovane donna, nel giorno che avrebbe dovuto essere uno dei più gioiosi della sua vita”.

