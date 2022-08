Immagine di una stazione ferroviaria dall'archivio LaPresse

Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità e Regionali possono subire ritardi anche fino a 120 minuti

Poco prima dell’alba, al passaggio a livello di Rivabella di Rimini, una persona è morta travolta da un treno. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Il traffico ferroviario è sospeso sulla linea Ferrara-Rimini da questa mattina per via dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

