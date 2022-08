Foto dall'archivio LaPresse

La piccola sta bene, è nata da poche ore e ha tratti ispanici, secondo quanto riferito dalla polizia di Monza, intervenuta per la segnalazione partita dal pronto soccorso

Sono in corso le indagini della polizia di Monza per rintracciare la mamma della neonata abbandonata in una scatola nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo. La piccola, quando è stata ritrovata, poco dopo le 5 di stamani, era nata da poche ore. Non è escluso che la madre possa essersi recata in qualche struttura sanitaria del territorio per ricevere le cure necessarie dopo il parto. Gli inquirenti hanno acquisito e stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

È stato il suo pianto ad attirare l’attenzione di una infermiera. La donna stava andando al lavoro quando la sua attenzione è stata richiamata dal pianto della piccola. Avvicinatasi, ha scoperto il fagottino nella scatola e ha chiesto subito l’intervento del pronto soccorso pediatrico. La piccola sta bene, è nata da poche ore e ha tratti ispanici, secondo quanto riferito dalla polizia di Monza, intervenuta per la segnalazione partita dal pronto soccorso.

