Foto dall'archivio CNSAS

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti per il recupero di due persone decedute in montagna martedì mattina

Due morti in montagna in Piemonte in poche ore. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti per il recupero di due persone decedute in montagna martedì mattina: il primo allarme è stato lanciato intorno alle 8 dai boschi della frazione Montoso, comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), per un cercatore di funghi con un malore. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha localizzato il punto dell’incidente con qualche difficoltà a causa delle condizioni meteo. L’equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino a bordo, è stata sbarcata e ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria dell’uomo, che è però deceduto.

Il secondo allarme è stato lanciato verso le 9 per un escursionista incosciente lungo il sentiero tra l’Alpe Veglia e il Lago d’Avino, comune di Varzo (Verbania). Anche in questo caso è stato inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso la cui equipe ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, presumibilmente a causa di un malore, dopo i tentativi di rianimazione. Il recupero della salma è stato effettuato con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha espletato le operazioni di Polizia Giudiziaria.

