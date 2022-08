Papa Francesco celebra la Santa Messa di fronte alla Basilica di Collemaggio a L'Aquila. AP Photo/Domenico Stinellis

Il Pontefice è nel capoluogo abruzzese per la 728ma Perdonanza celestiniana: "La città sia davvero la capitale del perdono"

Oltre 5 mila persone a piazzale Collemaggio hanno salutato Papa Francesco arrivato alla basilica di Collemaggio a L’Aquila per celebrare la Santa Messa che dà il via all’indulgenza plenaria perpetua concessa da Papa Celestino V nel 1294, quando fu incoronato pontefice, eletto dal Conclave riunito a Perugia.

Sono 6400 i biglietti distribuiti in tutte le parrocchie per seguire la celebrazione eucaristica. Vanno aggiunte autorità e giornalisti accreditati. È tutto pieno il piazzale. Oltre 12 mila in tutto i pellegrini giunti nel capoluogo di regione, comprese quelli attesi a piazza Duomo e lungo il percorso.

“Il nostro Dio é il Dio delle possibilità. Sia il tempo del perdono non solo una volta l’anno, ma sempre. É qui che si costruisce la pace”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Omelia a Collemaggio che per commentare il passo del vangelo ha usato l’esperieza di stamane dell’atterraggio in elicottero nello stadio aquilano. “Eravamo arrivati all’Aquila e non potevamo atterrare, nebbia fitta , il pilota continuava a girare e girare e ad un certo punto ha trovato un piccolo buco e puff, é atterrato – ha spiegato il Pontefice per sottolineare l’intervendo di Dio rimarcando che bisogna – Fare esperienza di un terremoto dell’anima. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”.

Poi Bergoglio ha concluso l’omelia: “Fratelli e sorelle, che L’Aquila sia davvero capitale di perdono, di pace e di riconciliazione!”

Papa Francesco è il primo Pontefice, in tutta la storia della Perdonanza aquilana, 728 edizioni, ad aprire la porta Santa della basilica Santa Maria di Collemaggio, per dare il via alla storica indulgenza concessa da Papa Celestino V nel 1294. Da quel momento e fino a domani sera, quando la Porta Santa sarà chiusa, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria per coloro che ‘sinceramente pentiti e confessati’ varcheranno il portale, così come disposto nella Bolla del Perdono del 1294 di Papa Celestino V. Sul piazzale della Basilica, sta per essere celebrata la Santa messa con il rito dell’apertura della Porta Santa. La basilica di Santa Maria di Collemaggio è stata fatta costruire da Celestino V ed è stata consacrata nel 1288. In groppa ad un asino, dall’eremo del monte Morrone di Sulmona (L’Aquila), Pietro Angelerio (Fra Pietro fondatore dell’ordine dei Celestini) raggiunse L’Aquila per essere incoronato papa sul sagrato della basilica, il 29 agosto 1294, giorno si San Giovanni Battista.

Bergoglio è stato accolto in città dal sindaco Pierluigi Biondi e si è rivolto ai familiari delle vittime del sisma del 2009, alle autorità e ai fedeli in Piazza Duomo. “C’era tutto da ricostruire: le case, le scuole, le chiese. Ma, voi lo sapete bene, questo si fa insieme alla ricostruzione spirituale, culturale e sociale della comunità civica e di quella ecclesiale. La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell’impegno di ciascuno e di tutti. È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante”, la parole del Papa.

