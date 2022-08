Il 26enne arrestato per l'omicidio dell'ex compagna pretendeva che la donna gli inviasse un video ogni 10 minuti con l'orario e il luogo in cui si trovava. Secondo il giudice, che ha confermato la custodia cautelare in carcere, c'è "elevatissimo rischio di recidiva"

Giovanni Padovani, il calciatore 26enne arrestato per l’omicidio dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi, aveva “sin dalla genesi della relazione, adottato nei confronti della donna comportamenti frutto di un incontenibile desiderio di manipolazione e controllo, tradottisi nella progressiva privazione di sempre più ampi margini di libertà personale”. É quanto scrive il gip di Bologna Andrea Salvatore Romito in un passaggio delle 9 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’uomo. Padovani aveva inoltre preteso che la ex compagna interrompesse “l’utilizzo di Facebook e le consentiva solo l’uso di Instagram poiché indispensabile per l’attività lavorativa da lei svolta”. Non solo: si era “impossessato (rilevandole dal telefono della donna) delle password abbinate al profilo Instagram e alla mail” della sua ex “e le aveva cambiate, installava un’applicazione che consentiva di visualizzare su dispositivo a lui in uso i messaggi inviati” alla donna “con WhatsApp, “insultava” la ex compagna “sostenendo che lo prendesse in giro e lo avesse tradito, pretendeva che la persona offesa gli inviasse un video ogni 10 minuti in cui comparissero l’orario dell’orologio e il luogo in cui si trovava”. Padovani “pretendeva altresì l’utilizzo del sistema di localizzazione del telefono” della sua ex compagna “e una risposta immediata nel caso di sue videochiamate”.

Fino al 23 agosto scorso quando, stando all’ordinanza, il 26enne ha colpito Matteuzzi con un martello che aveva portato con sé, ma anche “con calci e pugni in viso e anche con la panchina che era sotto al porticato condominiale vicina all’ingresso” del palazzo in via dell’Arcoveggio a Bologna, dove la vittima abitava. L’uomo ha raccontato alle forze dell’ordine (in occasione dell’interrogatorio di garanzia si è invece avvalso della facoltà di non rispondere) di essersi “appositamente recato a Bologna da Senigallia solo perché la Matteuzzi aveva omesso di rispondere alle sue chiamate” e di aver portato “con sé un martello a scopo di difesa” perchè in occasioni precedenti aveva “avuto dei diverbi” ed era stato “quasi aggredito dalia sorella” della vittima e “dal suo fidanzato, che una volta si è addirittura presentato con un crick in mano”. L’episodio raccontato non ha tuttavia trovato riscontri.

Il gip ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere motivando con l’esigenza “di neutralizzare l’elevatissimo rischio di recidiva”. In particolare, oltre alla “gravità dei fatti” che è “palese”, per il giudice emerge anche “la accentuata invasività dei contegni adottati” da Padovani nei confronti della sua vittima per “neutralizzare qualsivoglia forma di relazione” della donna “con soggetti al Padovani non graditi e a monitorarne, con diritto di veto, movimenti e rapporti personali, finanche all’interno della propria abitazione”. Comportamenti che il 26enne aveva ripetuto “pur a fronte di ripetuti, ma inefficaci, tentativi della donna di interrompere la relazione”. A riprova dell’elevato rischio di recidiva per il gip c’è anche “l’intensità del dolo, attestata dall’interruzione della sequenza omicidiaria solo grazie all’intervento di alcuni vicini, che impedivano al giovane di allontanarsi, l’elevato numero di colpi inferto, le aree del corpo attinte, chiara sede di organi vitali, l’esposizione al rischio, poi effettivamente concretizzatosi, della sorpresa in flagranza”. “Da ultimo” a incidere è “la futilità o addirittura assenza dei motivi a delinquere – e la personalità dell’indagato, animato da un irrefrenabile delirio di gelosia e incapace sia di accettare con serenità il verificarsi di eventi avversi, ma pur sempre rientranti nelle ordinarie dinamiche relazionali (la cessazione di un rapporto, per di più caratterizzato da incontri sporadici), sia di attivare l’ordinario sistema di freni inibitori delle proprie pulsioni aggressive, sono, se valutati nel loro complesso, manifestazione di eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità o prevedibilità delle azioni”.

