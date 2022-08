Queste rocce ricoperte di muschio vicino a ponte Vittorio Emanuele sono i resti di un molo romano che un tempo sosteneva il cosiddetto "ponte di Nerone", dal nome del famoso imperatore romano

Mentre l’Italia affronta la peggiore siccità degli ultimi settant’anni, la mancanza di precipitazioni a Roma ha portato in superficie antiche rovine nel fiume Tevere. Queste rocce ricoperte di muschio vicino a ponte Vittorio Emanuele sono i resti di un molo romano che un tempo sosteneva il cosiddetto “ponte di Nerone”, dal nome del famoso imperatore romano. Le rovine sono emerse quest’estate con il progressivo abbassamento del livello dell’acqua del Tevere. Per il momento, il solito traffico automobilistico romano sfreccia sopra il ponte e i turisti affollano i noti monumenti di Roma, lasciando questo pezzo di storia antica ai gabbiani. La siccità ha causato un aumento delle alghe sul Tevere e i bassi livelli dell’acqua rivelano anche i rifiuti scaricati nel fiume. Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza in diverse regioni a causa della prolungata siccità e dell’ondata di calore che l’accompagna. Le condizioni di siccità hanno già causato perdite per miliardi di euro agli agricoltori che si affidano al fiume per irrigare campi e risaie.

