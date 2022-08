E' accaduto al largo di Catanzaro Marina: la barca lunga 40 metri era diretta a Milazzo

(LaPresse) Nei giorni scorsi la Guardia Costiera di Crotone ha coordinato i soccorsi per salvare occupanti di uno yacht di 40 metri, partito da Gallipoli e diretto a Milazzo, poi affondato a circa 9 miglia al largo di Catanzaro Marina. La Guardia Costiera ha reso noto che per i soccorsi sono stati utilizzati una motovedetta CP321 del Comando crotonese, una unità operante nel dispositivo Frontex, e un rimorchiatore di stanza presso lo stesso porto calabrese, che hanno permesso di trarre in salvo i quattro passeggeri e i cinque membri dell’equipaggio. Il peggioramento delle condizioni meteo hanno reso impraticabile ogni tentativo di spiaggiamento dello yacht, inabissatosi in breve tempo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

