Immagine dall'archivio LaPresse

Il fatto è avvenuto nelle prime ore della mattina, come confermato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre sostava con la sua bici in una strada di Porcia, in provincia di Pordenone. Il fatto è avvenuto nelle prime ore della mattina, come confermato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone. Sulle dinamiche dell’incidente è in corso un’indagine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata