Il 20 agosto del 2018 10 escursionisti persero la vita, travolti da un fiume in piena, 14 furono tratti in salvo dai soccorritori: "Per non dimenticare"

(LaPresse) Il 20 agosto di 4 anni fa la tragedia nel Parco del Pollino, tra le Gole del Raganello (Cosenza): il torrente in piena travolse un gruppo di escursionisti, 14 di loro furono salvati dai vigili del fuoco, ma per altri 10 non ci fu nulla da fare. Il ricordo dei vigili del fuoco “per non dimenticare”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

