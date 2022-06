Il racconto di Marco Papi, agricoltore da tre generazioni

(LaPresse) “Mi ha telefonato un’amica dicendo che vedeva come un fungo atomico. Io sono un agricoltore biologico, specializzato nell’allevamento delle api: con questa nube immensa dovrò buttare tutto” a causa della diossina, “in piena stagione produttiva devo buttare miele e ricostituire tutto l’allevamento. Noi siamo tre generazione di agricoltori, siamo qui dagli anni ’60, prima della discarica”. Lo ha raccontato Marco Papi, apicoltore che ha il suo allevamento in zona Malagrotta, dove ieri pomeriggio è scoppiato l’incendio. “Quello che mi aspetta da qui in avanti – aggiunge con la voce rotta – sarà pesante, forse anche la chisurua dell’azienda”.

