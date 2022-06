Il sindaco di Roma ha visitato la struttura: "Trovare alternative per i rifiuti"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’ex discarica di Malagrotta dopo l’incendio che ha colpito la struttura. “Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta – ha raccontato su Twitter il primo cittadino della capitale – grazie al lavoro dei vigili del fuoco l’incendio è sotto controllo. Per precauzione questa notte ho firmato un provvedimento a tutela della salute dei cittadini. Siamo al lavoro intensamente per trovare sbocchi alternativi per i rifiuti”.

