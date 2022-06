Arpa Lazio: "I cittadini della zona tengano chiuse le finestre"

Un incendio nell’area per il trattamento rifiuti di Malagrotta, periferia ovest di Roma, si è sviluppato nel pomeriggio. Sul posto, i vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri, preallertata anche la Protezione Civile. In fiamme il gassificatore, un deposito che potrebbe contenere al suo interno anche materiale infiammabile.

A segnalare l’incendio, anche il Comitato di quartiere ‘Valle Galeria Libera’ che su facebook ha denunciato: “Oltre al rischio diossina liberata nell’aria ci sono i depositi di gas e benzina adiacenti che sono stati allertati. All’interno del capannone sono stoccati rifiuti. I vigili del fuoco dicono di chiudere le finestre o allontanarsi per chi è a circa un km”.

“L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno signficativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate”. Lo afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Siamo già al lavoro – aggiunge il sindaco – per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi. Già domani mattina si riunirà la cabina di regia con Ama e gli operatori che hanno contratti in essere diretti e indiretti con l’azienda di Roma. Metteremo tutto il nostro impegno per affrontare questa grave emergenza. Ringrazio le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la polizia locale e i volontari della protezione civile per il loro prezioso lavoro”.

L’incendio di vaste proporzioni divampato oggi a Malagrotta per cause ancora da accertare dalle autorità, sta interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’assessore comunale Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria.

Arpa Lazio: “Cittadini area Malagrotta tengano chiuse finestre”

“A seguito dell’incendio divampato negli impianti di Malagrotta e la successiva nube di fumo che si è sviluppata l’Arpa Lazio si è recata immediatamente nell’area colpita e ha installato dei campionatori che serviranno a verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria”. Lo comunica in una nota Marco Lupo, direttore generale di Arpa Lazio. “Nelle prossime 24/48 ore si avranno i primi riscontri a partire dalle centraline fisse. Nel frattempo si consiglia ai cittadini residenti nell’area di 1 km di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata