Una donna è stata uccisa a Napoli all’interno della sua abitazione. Ad ucciderla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il figlio 17enne che avrebbe accoltellato la mamma dopo una furiosa lite udita anche dai vicini. L’omicidio è avvenuto in pieno centro storico a via Mezzocannone, poco distante dalla basilica di San Giovanni Maggiore. Il ragazzo è stato trovato, da quanto si racconta, con le mani ancora insanguinate. Sul posto al momento la polizia di Stato. La posizione del giovane è al vaglio degli inquirenti, ma non ci sarebbe dubbi vista la dinamica.

