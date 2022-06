La piccola Elena uccisa a Mascalucia

“La signora ha risposto rimanendo sul vago, come se quasi non si fosse resa conto del gesto compiuto”. Così il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Catania, Piercarmine Sica, intervenendo nel corso della conferenza stampa presso la sede del comando provinciale di Catania di Piazza Verga, in merito al caso di Elena la bimba uccisa dalla madre a Mascalucia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata