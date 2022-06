Foto dall'archivio

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale

Novara, 13 giu. (LaPresse) – Un pullmino sul quale viaggiavano 4 adulti e 4 minori si è ribaltato nella serata di ieri sulla A4, in direzione Torino, al chilometro 101+200. Nell’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Novara Est, un ragazzino di 12 anni è deceduto dopo essere stato soccorso e portato in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata