Sconosciuta al momento la dinamica del decesso

Il cadavere di un uomo di 45 anni è stato rinvenuto lunedì in un parcheggio dei camion a Treviglio, in provincia di Bergamo. La dinamica del decesso è al momento sconosciuta e al vaglio della forze dell’ordine. La segnalazione era giunta intorno alle 14 per una persona incosciente nel parcheggio di via Aldo Moro 14. Sul posto sono presenti i soccorsi di Are con automedica, ambulanza e le forze dell’ordine.

