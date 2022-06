Il cadavere fatto a pezzi trovato in camera da letto, il giovane in stato di choc era in cura per problemi psichiatrici

Ha ucciso il padre e poi ha chiamato il 112 per avvisare i carabinieri. È successo stamattina a Sesto San Giovanni, in via Saint Denis, dove un ragazzo di 19 anni ha telefonato al 112 intorno alle 9 dichiarando di aver ucciso il padre con cui viveva.

I carabinieri della locale Compagnia, giunti sul posto, hanno trovato il giovane all’interno dell’abitazione in stato di shock: in camera da letto, il cadavere di uomo, verosimilmente il padre, di 57 anni. Sul posto ci sono i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale.

È stato trovato fatto a pezzi il cadavere del 57enne ucciso dal figlio 19enne a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Lo confermano a LaPresse fonti investigative. Il giovane aveva chiamato in mattina i militari della locale compagnia per dichiarare di aver ucciso il padre: il 19enne è stato trovato in casa in stato di choc.

