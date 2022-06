I primi dati sulla percentuale dei votanti si attesta al 10,40%

“Si sono regolarmente insediate tutte le 600 sezioni elettorali previste in città senza che sia stato necessario procedere ad alcun accorpamento tra di esse”. Così in una nota la Prefettura di Palermo. In seguito al caos elettorale di stamattina a Palermo, per la mancanza di presidenti di seggio, la percentuale dei votanti – secondo primissimi dati ufficiosi forniti dalla piattaforma telematica del Comune – si attesta al 10,40%. I dati sono relativi a 554 sezioni su 600 presenti nel comune. Al momento hanno votato 56579 su 543978 elettori.

