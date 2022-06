L'evento in via della Spiga, a Milano

La curiosità per il viaggio, l’esperienza affettiva del volo, la scoperta del luogo di destinazione. Questi i temi al centro della serata organizzata da ITA Airways, durante la Design Week a Milano, nell’ambito di un programma di incontri presso lo spazio espositivo in via della Spiga 26. L’incontro dedicato a Food e sostenibilità è stato condotto da Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia, con la presenza di Enrico Bartolini, chef stellato ideatore del menù a bordo di Ita Airways, Javier Zanetti, vice presidente Internazionale Milano e membro del Comitato Organizzatore delle competizioni Fifa, la fotografa e influencer Nima Benati e Giovanni Perosino, Chief marketing Officer di Ita Airways.

