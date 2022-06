Immagine dall'archivio

È caccia all’uomo in tutto il Veneto per rintracciare il 42enne di origini bosniache che stamani ha ucciso la ex moglie, a Vicenza. La donna, secondo quanto si apprende, sarebbe stata uccisa con almeno 6 colpi d’arma da fuoco. Dopo averla ammazzata, l’uomo si è dato alla fuga. Nelle ricerche, estese all’intero territorio regionale, sono impiegati gli agenti della Questura di Vicenza e i carabinieri.

I due erano in fase di separazione e, a carico dell’uomo, vi era un decreto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia. La coppia aveva due figli di 14 e 16 anni che ora sono stati portati in un posto sicuro. L’uomo, secondo prime ricostruzioni, ha atteso che la ex moglie tornasse a casa dopo aver accompagnato a scuola i figli e, dalla macchina, le ha esploso contro numerosi colpi di pistola. La donna è morta all’istante e, giunti sul posto, i soccorsi ne hanno potuto solo accertare il decesso.

