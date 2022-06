I sindacati: "Vigileremo con attenzione sulla procedura concorsuale per le assunzioni"

(LaPresse) I sindacati Cnal, Fial e Usb hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori di Asia Napoli, società incaricata della raccolta rifiuti urbani. Si è tenuto un sit-in nell’area antistante la sede del Comune per richiamare l’amministrazione e il managment aziendale al rispetto dei lavoratori. “Vigileremo con attenzione sulla procedura concorsuale per le assunzioni in Asia Napoli affinché nessuno pensi di poterla utilizzare a scopi clientelari”, ha detto Gabriella Peluso, dirigente della Confederazione Nazionale Lavoratori (CNAL).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata