Caserta, 7 giu. (LaPresse) – Si getta in mare per salvare due bambini dalle onde, ma perde la vita a causa di un malore. La vittima è un 42enne di origini africane che, da anni, viveva e lavorava in Italia. È accaduto questa mattina a Castel Volturno, Caserta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe salvato due bambini sopraffatti dalle onde del mare agitato. Quando ha cercato di risalire in spiaggia, è stato probabilmente colto da un malore e si è sentito male. Tutti inutili i tentativi di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

